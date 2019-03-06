2019-03-06T17:18:59+03:00
Общество

Успевайте рожать: через два года на Урале появится еще 14 мест в яслях

Регион выполнит «майский» указ Владимира Путина
Маргарита МАХОНИНА
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Мест для малышей существенно прибавитсяМест для малышей существенно прибавитсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство Свердловской области планирует увеличить количество мест в детских садах для детей младше трех лет: в 2021 году вместимость яслей вырастет на 14 тысяч. В департаменте информполитики региона подчеркнули, что уже в прошлом году превысили плановые показатели.

- В 2018 году ввели более трех тысяч мест, - рассказали в ДИПе. - Например, состоялось открытие детского сада на 150 мест в Новой Ляле. В него перевели воспитанников из трех детских садов, которые размещались в ветхих зданиях.

Задачу обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования к 2021 году поставил президент России Владимир Путин в одном из «майских» указов. Конкретное число мест, которые потребуются региону, рассчитали члены областного правительства исходя из демографических прогнозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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