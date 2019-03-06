2019-03-06T17:09:15+03:00
Общество

В Екатеринбурге биолога величают академиком в названии улицы, хотя он им не был

Научный сотрудник УрО РАН упрекнула мэрию в том, что они не читали биографии великого ученого
Дарья РЯБОВА
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Улица так и останется с таким же названиемУлица так и останется с таким же названиемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Академическом районе Екатеринбурга есть улица с, казалось бы, обычным названием «Академика Тимофеева-Ресовского». Это если только посмотреть на первый взгляд. А вот человеку знающему историю советской науки сразу бросится в глаза «академик», потому кем-кем, а вот академиком этот выдающийся человек не был.

Эту ошибку еще три месяца назад в СМИ увидела Нина Садыкова, сотрудница института экологии растений и животных УрО РАН. Сначала списала на некомпетентность журналистов, а потом поняла, что это официальное название улицы. Тогда девушка обратилась в Комиссию по наименованиям топонимических объектов Администрации. Она попросила мэрию вычеркнуть слово «академик», так как такого звания у Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского не было.

- Специалисты по наименованиям не потрудились проверить биографию великого человека. Это серьезная ошибка, - уверяет Нина Садыкова. - Выдающийся биолог Н.В. Тимофеев-Ресовский не был академиком. Он лишь был в 1940 году избран действительным членом Германской Академии «Леопольдина», но членство в иностранной академии (тем более полученное в нацистской Германии) не является основанием, чтобы в России ставить рядом с именем ученого звание академика.

Спустя три месяца, то 6 марта, сотрудница УрО РАН получила ответ. Он оказался неутешительным - переименовать улицу в Администрации города отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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