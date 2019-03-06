В Екатеринбурге 8 марта главную площадь займут противницы праздника

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-06T17:01:04+03:00

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В Екатеринбурге в праздник 8 Марта проведут необычную для этого дня акцию – на главную площадь города выйдут феминистки, которые расскажут о нарушении прав женщин в России.

Пикет на удивление быстро согласовали чиновники и участницам даже обеспечат охрану полиции.

По словам координатора феминистского направления в городском ресурсном центре ЛГБТ Полины Дробиной, участницы пикета расскажут о том, как в стране женщинам не дают занимать руководящие должности и в целом о гендерном неравенстве.

- До сих пор существует разрыв в зарплатах на аналогичных должностях. Именно женщины берут отпуск по уходу за ребенком, ходят с ним на больничный, а потом подвергаются дискриминации на рабочих местах, - рассказывает «Комсомолке» Полина. – У нас до сих пор считается, что если изнасиловали, то сама виновата.

На пикете женщины ждут всех неравнодушых к своим проблемам.

- Сестры, нам согласовали пикет! Бери плакат для себя подруги, - зазывают участницы на мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU