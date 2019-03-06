2019-03-06T16:34:00+03:00
Общество

В Екатеринбург к 8 марта привезли 400 тонн роз, тюльпанов и орхидей

За время подготовки к празднику в уральскую столицу было сделано семь «цветочных рейсов»
Дарья РЯБОВА
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В Екатеринбург на днях доставили 91 тонну цветовВ Екатеринбург на днях доставили 91 тонну цветовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург в предпраздничные дни привезли 400 тонн цветов. Всего из солнечных стран было сделано семь рейсов. Первый самолет прибыл уральскую столицу еще 26 февраля, он доставил 74 тонны цветов из Амстердама. Последний Boeing 747-400 на днях приземлился в «Кольцово» с 91 тонной цветов.

- Все цветы мира закупаются в одном месте - Амстердаме, - рассказали «Комсомольской правде» в уральском таможенном управлении. - Там находится самая крупная цветочная биржа. Но в столицу Голландии цветы прилетают с разных уголков света. К нам прилетают через Амстердам розы из Кении, Зимбабве, Колумбии, Венесуэлы. Из Италии на Урал привозят орхидеи, камелии, астры, хризантемы. Также попадают сюда орхидеи цветы из Тайланда и герберы из Израиля. И, конечно, символ 8 марта - тюльпаны - привозят из Амстердама.

Поставкой цветов в Екатеринбург занимаются две грузовые авиакомпании - AirBridgeCargo и Sky Gates. Сейчас привезенными ими цветы уже красуются на витринах цветочных магазинов Екатеринбурга и Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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