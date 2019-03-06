2019-03-06T15:48:04+03:00
Экономика

Нижнему Тагилу область выделила 1,3 миллиарда рублей на школу, садики и дороги

В этом году город достиг рекордного бюджета - 14 миллиардов рублей
Дарья РЯБОВА
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Нижний Тагил получит от области более миллиарда рублейНижний Тагил получит от области более миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Нижний Тагил получил в этом году из региональной казны 1 миллиард 342 миллиона рублей. Так в этом году на развитие города вообще мэрия потратит рекордную сумму - 13 миллиардов 395 миллионов рублей.

- 576 миллионов мы направим на ремонт дорог, -докладывает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. - 385,6 миллиона пойдет на строительство новой школы на Муринских прудах, 125,2 миллиона - на возведение двух новых детских садов с ясельными группами и 217, 5 миллионов пойдут на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Еще 55 миллионов власти города потратят на погашение кредиторской задолженности. Также будут решаться социальные проблемы. Часть бюджета отдадут на нужны народа - все 28 депутатов Гордумы уже представили проекты, призванные решить волнующие людей вопросы. Также мэрия планирует потратить деньги и на масштабные проекты. Установить мостовой переход через тагильский пруд и построить легкоатлетический комплекс в Дзержинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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