2019-03-06T15:27:55+03:00
Происшествия

Проверка слуха: в Москве пассажиров «Уральских авиалиний» спускали с самолета по надувному трапу

По информации очевидцев воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Домодедово
Данил СВЕЧКОВ
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В самой авиакомпании заявили, что информация о выпускании аварийного трапа недостоверна.В самой авиакомпании заявили, что информация о выпускании аварийного трапа недостоверна.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщают очевидцы, днем в столице России экстренно приземлился самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Омска в Москву. Также поступила информация о том, что пассажирам пришлось выходить из воздушного судна по надувному трапу, который обычно используется для срочной эвакуации людей, якобы у самолета заклинило двери. В самой авиакомпании опровергают эту информацию:

- Рейс U6-388 Омск-Москва прибыл в Домодедово по расписанию в 8:30 по Москве на воздушном судне A320, - сообщают в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». - Следующий рейс этого воздушного судна был по маршруту Москва - Ларнака. Самолет был поставлен к международному терминалу для посадки пассажиров через телетрап согласно технологическому графику. Высадка пассажиров внутренних воздушных линий в таком случае осуществляется через заднюю дверь через самоходный трап, что и было выполнено на рейсе Омск-Москва. Информация о выпускании аварийного трапа недостоверна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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