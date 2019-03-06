«Лети, дорогой»: скончался бывший барабанщик уральской группы «Курара»

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-06T16:09:50+03:00

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Ушел из жизни экс-барабанщик уральской рок-группы «Курара» Олег Кудрявцев. Он пришел в группу в 2004 году, а до этого играл в других местных группах: «Банга джаз», Макс Ильин, «Инсаров», «Апрельский марш». В один момент Олег решил уйти из музыки - подался в астрологию и даже создал свою школу эзотерики. И вот ночью с 5 на 6 марта он скончался. Олегу было всего 42 года.

- Он был самый улыбающийся барабанщик, - пишут участники группы в своем Инстаграме. - Благодаря ему был записан второй альбом, «Механизмы» и самые гениальные биты в «По парам» и в «Каждый день». Вообще поднял нас на уровень мощный. Самые важные люди в группе барабанщики. Нет барабанщика, нет группы. Барабаны - сердце. Так жалко - сначала Макс, теперь Олег. Время окружает, смерти нет, но от этого не легче. Лети, дорогой.

Олег ушел из музыки и стал астропсихологомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ученики школы астрологии Олега тоже пишут о нем только хорошие слова, благодаря за то, что поменял их мировоззрение, научил смотреть на мир другими глазами. «Добрее человека я не встречала в своей жизни, - вспоминает одна из знакомых бывшего музыканта. - Раздавал себя людям. От него не возможно было уйти в плохом настроении и без какого-то подарка».

ИСТОЧНИК KP.RU