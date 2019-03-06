«Майская прогулка-2019» пройдет в Екатеринбурге 19 мая

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-06T14:51:10+03:00

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Каждый год в Екатеринбурге традиционно проходит важное спортивное событие, которого горожане ждут целыми семьями. Выходят с детьми, колясками и даже с домашними питомцами. Одеваются поудобнее, берут с собой запасы еды и воды, а главное, хорошее настроение. В этом году «Майская прогулка» пройдет 19 мая уже в 36 раз.

- В этом году организацией мероприятия займется министерство физической культуры и спорта области, а также региональная Федерация спортивного туризма, - рассказали в пресс-службе Губернатора Свердловской области. - Минздрав займется медицинским обслуживанием участников прогулки, а полиция региона обеспечит безопасность граждан и дорожного движения.

В прошлом году в «Майской прогулке» приняли участие 9626 пешеходов. Дистанцию 18 километров пошли 5530 человек, на 35 километров решились 2840 участников, а дистанцию 50 километров преодолели 1049 героев.

ИСТОЧНИК KP.RU