Подарок к 8 марта: медведи в зоопарке Екатеринбурга вышли из спячки
В екатеринбургский зоопарк пришла настоящая весна. Косолапые медведи начали просыпаться, чтобы насладиться солнышком и теплом. Первым из спячки вышел гималайский медведь Гай, за ним уже подтянулись бурые и белокоготные медведи. Остается дождаться гималайскую медведицу Сойку, и вся лохматая компания будет в сборе.
- После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, - поясняют в пресс-службе екатеринбургского зоопарка. - Им не рекомендуется «тяжёлая» жирная пища. В природе в это время они едят растительную пищу, а в зоопарке - яблоки, огурцы и хлеб.
В этом году мишки проснулись в начале марта, как и обычно, почувствовав пробуждение природы. А вот раньше, лет десять назад, весна приходила позднее, поэтому «потапычи» выходили из спячки в конце марта или даже в апреле. А вот в 2016 году мишкам наскучило спать в берлоге уже в 20-х числах февраля.
Посмотреть на проснувшихся косолапых можно утром, а вот к вечеру медведи отправляются обратно в берлоги.
ИСТОЧНИК KP.RU