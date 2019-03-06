2019-03-06T14:11:40+03:00
Общество

Подарок к 8 марта: медведи в зоопарке Екатеринбурга вышли из спячки

Лишь одна медведица Сойка все еще не очнулась от зимнего сна
Дарья РЯБОВА
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Мишка уже проснулся и наслаждается хорошей погодойМишка уже проснулся и наслаждается хорошей погодойФото: Екатеринбургский зоопарк
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В екатеринбургский зоопарк пришла настоящая весна. Косолапые медведи начали просыпаться, чтобы насладиться солнышком и теплом. Первым из спячки вышел гималайский медведь Гай, за ним уже подтянулись бурые и белокоготные медведи. Остается дождаться гималайскую медведицу Сойку, и вся лохматая компания будет в сборе.

- После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, - поясняют в пресс-службе екатеринбургского зоопарка. - Им не рекомендуется «тяжёлая» жирная пища. В природе в это время они едят растительную пищу, а в зоопарке - яблоки, огурцы и хлеб.

В этом году мишки проснулись в начале марта, как и обычно, почувствовав пробуждение природы. А вот раньше, лет десять назад, весна приходила позднее, поэтому «потапычи» выходили из спячки в конце марта или даже в апреле. А вот в 2016 году мишкам наскучило спать в берлоге уже в 20-х числах февраля.

Посмотреть на проснувшихся косолапых можно утром, а вот к вечеру медведи отправляются обратно в берлоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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