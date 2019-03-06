2019-03-06T14:00:39+03:00
Происшествия

Мертвые души: на Урале предприятие-банкрот вооружилось взводом сторожей и выплатило им три миллиона рублей

Двадцать пять несуществующих сотрудников получили хорошую зарплату
Галина Ниценкова
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Зарплату выплатили несуществующим сотрудникамЗарплату выплатили несуществующим сотрудникамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральская компания УНТЭСК банкрот с 2013 года. Но это не мешало конкурсному управляющему фирмы устроить на работу 25 человек на вакансии сторожей. Сразу же перед ними возникла задолженность в зарплате. Компания попала в кредитный реестр.

Вместо того, чтобы отдать деньги банку, компания выплатила фиктивным охранным кадрам 3 миллиона рублей. Оказалось, что трудоустройство было фиктивным – на самом деле никто объект не охранял.

Позже выяснилось, что недвижимое имущество, находящееся на территории Екатеринбурга и Новой Ляли, и вовсе не требовало дополнительной охраны.

Прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

- Оно в настоящее время бесфигурантное, возбуждено по факту совершения противоправного действия, – отметили в прокуратуре.

Теперь конкурсный управляющий обязан выплатить административный штраф в 40 тысяч за нарушение календарной очерёдности по выплатам долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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