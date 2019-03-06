Мертвые души: на Урале предприятие-банкрот вооружилось взводом сторожей и выплатило им три миллиона рублей
Уральская компания УНТЭСК банкрот с 2013 года. Но это не мешало конкурсному управляющему фирмы устроить на работу 25 человек на вакансии сторожей. Сразу же перед ними возникла задолженность в зарплате. Компания попала в кредитный реестр.
Вместо того, чтобы отдать деньги банку, компания выплатила фиктивным охранным кадрам 3 миллиона рублей. Оказалось, что трудоустройство было фиктивным – на самом деле никто объект не охранял.
Позже выяснилось, что недвижимое имущество, находящееся на территории Екатеринбурга и Новой Ляли, и вовсе не требовало дополнительной охраны.
Прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
- Оно в настоящее время бесфигурантное, возбуждено по факту совершения противоправного действия, – отметили в прокуратуре.
Теперь конкурсный управляющий обязан выплатить административный штраф в 40 тысяч за нарушение календарной очерёдности по выплатам долгов.
ИСТОЧНИК KP.RU