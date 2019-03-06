Уральские депутаты обсудят предложение Путина о повышении пенсий

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-06T13:39:07+03:00

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В Екатеринбурге 7 марта в 10:00, несмотря на предпраздничный день, Законодательное собрание Свердловской области проведет внеплановое заседание, чтобы оценить новую инициативу президента РФ касательно пенсий. Комитет по социальной политике уже предварительно рассмотрел этот законопроект. Госдума еще 5 марта рассмотрела законопроект, согласно которому россиянам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума, их повысят.

- Мы попросили регионы очень оперативно дать нам обратную связь. Этот закон для нас в приоритете, он будет принят до конца марта, - заявила Ольга Тимофеева, заместитель председателя Госдумы.

Идея законопроекта в том, что сначала пенсионерам, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, будут начисляться социальные доплаты. И только после этого пенсия будет индексироваться.

- Люди ждали реального роста пенсий, а получилось, что как только их пенсия проиндексировалась до прожиточного минимума, им стали не положены доплаты, - объяснила ситуацию Ольга Тимофеева.

ИСТОЧНИК KP.RU