2019-03-06T12:43:47+03:00
Общество

Пенсионный фонд требовал от отца ребенка-инвалида из Артемовского заплатить 126 500 рублей

ПФР полагал, что мужчина обогащался за счет государства, получая пособие по уходу за особенным ребенком
Дарья РЯБОВА
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Мужчина больше не получит пособийМужчина больше не получит пособийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Артемовского Свердловской области столкнулся с абсурдным обвинением от Пенсионного фонда. Два года безработному мужчине выплачивали пособие 6325 рублей по уходу за дочкой-инвалидом, но неожиданно перестали. И к тому же, подали в суд, якобы за это время мужчина обогатился за счет пенсионного фонда на 126 500 рублей. Все потому, что уралец оказался не только отцом девочки с особенностями в развитии, но опекуном несовершеннолетнего мальчика и получал за это выплаты.

- После отказа отца возвращать деньги, Пенсионный фонд подал иск в Артемовский городской суд, - рассказывают в пресс-службе Свердловского областного суда. - ПФР просил Артемовский суд взыскать с мужчины не только неосновательное обогащение в сумме 126 500 рублей, но и проценты за незаконное пользование чужими деньгами в размере. Проценты составили серьезную сумму - 18 093 рублей.

Уралец с этим иском не согласился. И предъявил встречный иск с просьбой возобновить выплату пособий по уходу за ребенком-инвалидом. Он утверждал, что не состоит в трудовых отношениях, а вознаграждение приемным родителям относится к мерам социальной поддержки. В итоге, Артемовский суд отказал обеим сторонам.

Управление пенсионного фонда подало апелляцию в Свердловский областной суд. Решение осталось без изменений. Житель Артемовского ничего не должен возвращать Пенсионному фонду, но и выплат по уходу за ребенком-инвалидом он, увы, не получит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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