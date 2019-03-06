Жителя Березовского убили телевизором

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-06T12:11:06+03:00

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Очередной пьяный скандал двух мужчин в ночь на 2 марта в городе Березовском под Екатеринбургом закончился жестоким убийством.

По данным регионального СКР, в ходе словесной перепалки 30-летний местный житель избил собутыльника, после чего нанес ему несколько ударов корпусом телевизора. От травм пострадавший скончался на месте преступления.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Обвиняемый в ходе ссоры причинил жертве множественные удары руками и не менее двух раз нанес удары корпусом телевизора в область головы и туловища, - сообщили в СК по Свердловской области. - Пострадавший скончался на месте от травм головы и туловища, а также перелома ребер.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Полицейские задержали подозреваемого мужчину, когда он шел домой к своему знакомому. Там он планировал скрыться, подчеркнул начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU