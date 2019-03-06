2019-03-06T11:45:35+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга смогут обсуждать архитектурные проекты на специальном сайте

Пока мэрия ищет, кто возьмется за создание сайта
Дарья РЯБОВА
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Портал для общественных обсуждений появится в ближайшем будущемПортал для общественных обсуждений появится в ближайшем будущемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В интернете у екатеринбуржцев появится площадка для общественных обсуждений идей Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. На создание портала власти потратят 750 тысяч рублей. Пока администрация еще только принимает заявки на электронный аукцион, торги начнутся 18 марта. Исполнителям предстоит создать сайт за 32 дня.

- На сайте будет представлена информация о проектах по вопросам землепользования и застройки города. Сайт призван дать жителям города возможность участвовать в принятии решений по проектам Департамента градостроительства.

По техническому заданию сайт должен быть интегрирован с официальным порталом Екатеринбурга и личным кабинетом посетителя. Горожанам можно будет участвовать в обсуждении и задавать вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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