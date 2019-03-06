В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-06T11:23:47+03:00

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В ночь на 6 марта в 11-этажном дома на 9 этаже вспыхнула квартира. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 2:48. Через 15 минут на место пожара прибыли три пожарные машины и 13 человек личного состава.

- По лестничным маршам эвакуировали 20 человек, в том числе 7 детей, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, причина выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU