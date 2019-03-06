Меньше пересадок в Москве: в Екатеринбурге и других городах построят базу авиакомпании «Победа»

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-06T11:17:31+03:00

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Екатеринбург станет базой российской авиакомпании «Победа», входящая в группу «Аэрофлот». Это означает, что в аэропорте «Кольцово» построят хаб (ред. - узловым аэропортом) лоукостера для внутренних пересадок и стыковочных рейсов. Такой проект «Аэрофлот» реализует в рамках пятилетней стратегии развития группы.

- Мы поставили задачу перевезти 90-100 миллионов пассажиров в 2023 году, когда «Аэрофлот» отметит вековой юбилей, - рассказывают о своих планах на официальном сайте «Аэрофлота». - Роль ключевого игрока отведена низкобюджетной авиакомпании «Победа». Только одним этим лоукостером будет перевозиться 25-30 миллионов пассажиров. Но к достижению новых целей будут подключены все перевозчики Группы «Аэрофлот».

Отметим, к 2023 году сразу в нескольких городах страны должны появиться базы авиакомпаний, чтобы увеличить межрегиональные перевозки. Это необходимо, чтобы меньше пересадок осуществлялось в аэропортах столицы. Также это поможет перевозить больше пассажиров - с 9 в 2019 году до 19 миллионов в 2023 году. Также будет открыт один международный хаб. Сначала Екатеринбург боролся за его получение, но уступил Красноярску.

ИСТОЧНИК KP.RU