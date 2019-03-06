Ольга Глацких повезет российских гимнасток на сборы в Испанию

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-06T07:41:08+03:00

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Экс-чиновница Ольга Глацких, прославившаяся на всю Россию цитатой «государство не просило вас рожать», обращенной Кировградским подросткам, покинула правительство и активно развивает свой спортивный проект «Ты сможешь сам», помогая начинающим гимнасткам. Ольга - сама в прошлом олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Недавно в Нижнем Тагиле она провела спортивный турнир. И теперь думает расширять географию - повезет девочек в Европу. Ольга уже начала заниматься организацией международных спортивных сборов в Испании, на которых выступят российские гимнастки. Мероприятие пройдет летом.

- Сейчас занимаюсь организацией тренировок, проживания и питания спортсменов, - пишет в своем Инстаграме Ольга Глацких. - Параллельно регистрирую специальный Фонд, деятельность которого будет направлена на поддержку детей из регионов. Он должен стать «социальным лифтом» в спорте, но не для избранных, а для всех.

Продуктивная девушка обещает рассказать и о других своих проектов, уверяя, что таких направлений у нее «не одно и не два».

Напомним, что ранее Ольга Глацких занимала должность директора департамента молодежной политики правительства Свердловской области. Но осенью с ней произошел мощный скандал после того, как на встрече с подростками в Кировграде она сказала, что Государство им ничего не должно. Фраза стала крылатой и разлетелась по интернету. Девушка была вынуждена уйти из политики и вернулась в спорт. Теперь она поддерживает гимнасток, противореча своему же тезису, что только радует.

ИСТОЧНИК KP.RU