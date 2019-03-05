Хотят водить детей в школы рядом с домом: в трех микрорайонах Екатеринбурга для первоклашек не хватает мест

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-05T18:39:11+03:00

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Несколько лет назад в Екатеринбурге развернулся настоящий детсадовский «бум» - дошкольные учреждения открывали чуть ли не каждую неделю. Тогда президент поставил задачу – обеспечить местами в детсадах всех детишек. Вот только власти уральской столицы поручение выполняли, а о перспективе не думали, а через несколько лет малыши подросли и им понадобились места в школах. Вот тут и возникла напряженка – где-то в учебных заведениях остались свободные места, а где-то их катастрофически не хватает.

Кроме этого, с записью детей в первые классы произошла путаница из-за традиционных сбоев в системе электронной регистрации заявлений, а также из-за того, что в панике многие родители регистрировали дошколят со всех доступных электронных устройств.

Всего в школах к 1 сентября подготовили 20 184 места в 155 школах для 19 500 будущих первоклассников. Казалось бы – мест больше, чем претендентов, но не все так просто. В трех микрорайонах Екатеринбурга – Академическом, Краснолесье и Широкой речке будущие ученики просто не поместятся, здесь детей оказалось намного больше, чем подготовленных мест. Самая напряженная ситуация сейчас – в школе № 181 в Краснолесье.

- Мы приняли решение зачислить туда всех детей, которые проживают в этом микрорайоне. Один год дети будут учиться в стесненных условиях. А в 2020 году у школы появится пристрой, и тогда на какое-то время проблема будет решена, - говорит начальник Департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.

Пристрой будет рассчитан на 500 мест.

- Сейчас в этой школе уже учатся 1600 человек, детям не хватает вешалок в раздевалке, уже они не успевают за перемену сходить в туалет, там очереди. Им приходится есть холодную пищу, потому что столовая не успевает обслуживать такое количество детей, - говорит мама одного из учащихся 181-й школы Ольга Михайленко.

Однако в администрации Екатеринбурга пока другого выхода не видят. Получать первые знания придется в стесненных условиях в ожидании лучшей доли.

ИСТОЧНИК KP.RU