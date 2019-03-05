Жителям Екатеринбурга бесплатно поменяют окна, выходящие на шумную сторону
Это коснется жителей улиц Готвальда, Черепанова и Донбасской
Публикуем список домов-счастливчиков. Фото: Google maps
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Администрация Екатеринбурга поменяет за свой счет окна в 25 домах на Уралмаше и в Заречном. Как сообщает пресс-служба мэрии, это коснется жителей улиц Готвальда, Черепанова и Донбасской.
Вот полный список адресов:
улица Готвальда, 11, 19
улица Черепанова, 30
улица Донбасская, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31а, 32, 33а, 34, 35 и 36.
В мэрии отметили, что звукоизоляционные окна поставят только в квартирах, которые находятся на стороне дома, выходящей на проезжую часть Готвальда и Донбасской.
Узнать подробнее о замене окон жильцы могут по телефону+7(343) 304-12-80.
ИСТОЧНИК KP.RU