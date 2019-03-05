Новый фонтан и зелень: обновление сквера на Уралмаше обсудят с горожанами
Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга проведет общественное обсуждение эскизов сквера на одноименной улице. Горожанам представят проект реконструкции 12 марта в здании по адресу Бабушкина, 16. Сбор пройдет в большом зале в два часа дня.
- Предполагается полное восстановление фонтана, озеленение и укладку новой плитки в пешеходной зоне, - уточнили в администрации. - Установка детских игровых и спортивных комплексов, скамеек и других архитектурных форм.
Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района
Также до 7 марта можно направить собственные пожелания на электронный адрес mail@ordadmin.ru. Их будут учитывать во время дискуссии и корректировке проекта, подчеркнули в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU