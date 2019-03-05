Новый фонтан и зелень: обновление сквера на Уралмаше обсудят с горожанами

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-05T16:15:06+03:00

Свои пожелания можно озвучить лично или выслать по электронной почте

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Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга проведет общественное обсуждение эскизов сквера на одноименной улице. Горожанам представят проект реконструкции 12 марта в здании по адресу Бабушкина, 16. Сбор пройдет в большом зале в два часа дня.

- Предполагается полное восстановление фонтана, озеленение и укладку новой плитки в пешеходной зоне, - уточнили в администрации. - Установка детских игровых и спортивных комплексов, скамеек и других архитектурных форм.

Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района

Также до 7 марта можно направить собственные пожелания на электронный адрес mail@ordadmin.ru. Их будут учитывать во время дискуссии и корректировке проекта, подчеркнули в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU