Из-за скандала с записью детей в первый класс, в школы Екатеринбурга примут дополнительно 1689 детей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-05T16:01:26+03:00

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После того, как 1 февраля родители подавали документы в школы на прием своих детей в первые классы, случился скандал. Количество поданных заявлений превысило количество открытых мест.

– К сожалению, случилось так, что не все заявления в течение ночи 1 февраля соответствовали именно времени подачи их с портала, а также часть заявлений поступила с некорректно заполненными формами, – рассказывает Екатерина Сибирцева, начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга. – Поэтому мы были вынуждены принять решение о пересмотре очереди.

В связи с этим департамент образования города открыл дополнительные места в школах для 1689 детей. Они распределены между 75 образовательными учреждениями города.

ИСТОЧНИК KP.RU