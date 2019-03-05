Из-за скандала с записью детей в первый класс, в школы Екатеринбурга примут дополнительно 1689 детей
После того, как 1 февраля родители подавали документы в школы на прием своих детей в первые классы, случился скандал. Количество поданных заявлений превысило количество открытых мест.
– К сожалению, случилось так, что не все заявления в течение ночи 1 февраля соответствовали именно времени подачи их с портала, а также часть заявлений поступила с некорректно заполненными формами, – рассказывает Екатерина Сибирцева, начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга. – Поэтому мы были вынуждены принять решение о пересмотре очереди.
В связи с этим департамент образования города открыл дополнительные места в школах для 1689 детей. Они распределены между 75 образовательными учреждениями города.
ИСТОЧНИК KP.RU