В Екатеринбурге за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели 13,7 тысяч человек
Похоже, грипп и ОРВИ отступают. Уральские медики отчитались о том, сколько за прошедшую неделю было зарегистрировано новых случаев заболевания. Так, подцепить заразу успели 33,9 тысяч уральцев, что ниже уровня эпидпорога на 19%.
- В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 13,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа, что выше уровня прошлой недели на 8%, - добавляют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Тем не менее, в регионе по-прежнему приостановлена работа трех детских садов и двух школ. Также частично приостановлена работа 94 групп, 77 детских дошкольных учреждений и 77 классов в 32 школах.
ИСТОЧНИК KP.RU