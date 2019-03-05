2019-03-05T14:59:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели 13,7 тысяч человек

По-прежнему есть группы в детских садах и классы в школах, где приостановлен образовательный процесс
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
В Свердловской области за прошлую неделю заболели 33,9 тысяч человек.В Свердловской области за прошлую неделю заболели 33,9 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Похоже, грипп и ОРВИ отступают. Уральские медики отчитались о том, сколько за прошедшую неделю было зарегистрировано новых случаев заболевания. Так, подцепить заразу успели 33,9 тысяч уральцев, что ниже уровня эпидпорога на 19%.

- В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 13,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа, что выше уровня прошлой недели на 8%, - добавляют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Тем не менее, в регионе по-прежнему приостановлена работа трех детских садов и двух школ. Также частично приостановлена работа 94 групп, 77 детских дошкольных учреждений и 77 классов в 32 школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Екатеринбурга бесплатно поменяют окна, выходящие на шумную сторону
Новый фонтан и зелень: обновление сквера на Уралмаше обсудят с горожанами
В Екатеринбурге нашли бойца MMA, пропавшего по пути из Омска
Из-за скандала с записью детей в первый класс, в школы Екатеринбурга примут дополнительно 1689 детей
Полицейские Екатеринбурга и олимпийская чемпионка вручили школьникам первые паспорта
Директор турфирмы в Екатеринбурге украла больше 12 миллионов рублей у постоянных клиентов
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
Дочь екатеринбургского депутата снялась в американском сериале
Свердловские спортсмены успешно стартовали на зимней Универсиаде в Красноярске
В Нижнем Тагиле завод оштрафовали на 80 тысяч рублей за выброс сточных вод в реку
«Ласточку» из Перми в Екатеринбург запустят, если она будет окупаться хотя бы на 60 %
На ЕВРАЗ НТМК в 2018 году освоено 14 новых профилей металлопроката
Экс-главу Каменска-Уральского судят за взятку 5,9 миллионов рублей
В Екатеринбурге корью болеют уже 37 человек: последний случай выявили 28 февраля
Названа причина внезапной смерти школьницы из Нижнего Тагила
Мэрия Екатеринбурга потратит 17 миллионов рублей на рассаду цветов
На развитие Свердловской области в 2019 году направят 1,5 триллиона рублей
Люди хорошие: Гоблин побывал в Екатеринбурге на дискуссионной площадке «Прямая линия»
Люди хорошие: «Гоблин» побывал в Екатеринбурге на дискуссионной площадке «Прямая линия»
В Екатеринбурге ресторатор может сесть на 6 лет из-за огромного долга по налогам
На Урале мужчине дали три года условно за то, что он во время охоты застрелил приятеля
Мэр Екатеринбурга грозится уволить глав районов, если они не очистят город от снега
В Екатеринбурге могут построить пять новых дворцов спорта и студенческий городок
Из Екатеринбурга самолеты начнут летать в Калугу прямым рейсом
Медики начали консультировать уральцев по Интернету
В Екатеринбурге полиция задержала мужчин, похитивших платежный терминал
В Екатеринбурге на этой неделе наступит оттепель и пройдут дожди
Проверка слуха: в центре Екатеринбурга толпа подростков напала на женщину с ребенком