В Екатеринбурге за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели 13,7 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-05T14:59:16+03:00

В Свердловской области за прошлую неделю заболели 33,9 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По-прежнему есть группы в детских садах и классы в школах, где приостановлен образовательный процесс

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Похоже, грипп и ОРВИ отступают. Уральские медики отчитались о том, сколько за прошедшую неделю было зарегистрировано новых случаев заболевания. Так, подцепить заразу успели 33,9 тысяч уральцев, что ниже уровня эпидпорога на 19%.

- В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 13,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа, что выше уровня прошлой недели на 8%, - добавляют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Тем не менее, в регионе по-прежнему приостановлена работа трех детских садов и двух школ. Также частично приостановлена работа 94 групп, 77 детских дошкольных учреждений и 77 классов в 32 школах.

ИСТОЧНИК KP.RU