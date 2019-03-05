Полицейские Екатеринбурга и олимпийская чемпионка вручили школьникам первые паспорта

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-05T14:54:23+03:00

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Сотрудники полиции Екатеринбурга совместно с заслуженным мастером спорта России по легкой атлетике Ольгой Котляровой преподнесли школьницам Верх-Исетского и Ленинского районов города настоящий предпраздничный сюрприз.

Накануне Международного женского дня 8 марта на сцене культурно-досугового центра «Дружба» они провели торжественную церемонию по вручению главного документа гражданина. Этой чести в рамках акций «8 марта в каждый дом!» и «Мы — граждане России!» были удостоены 22 подростка.

Мероприятие началось с гимна нашей страны. Затем под аплодисменты родителей, учителей и товарищей, пришедших поддержать в радостную минуту своих близких, передали каждому из группы счастливчиков новенький, еще пахнувший типографской краской, паспорт.

Ольга Котлярова пожелала детям, ставшими в этот памятный день взрослыми, успехов.

- Главное, чему меня научил спорт, если упорно трудиться, то абсолютно все цели достижимы. Всегда верьте в себя и имейте план», - подчеркнула олимпийская чемпионка.

Вместе с паспортом участникам мероприятия подарили значок патриота и Конституцию России.

- Не остались без внимания и жены двух ветеранов органов внутренних дел гарнизона – Людмила Собольникова и Наталья Солдатова. Их мужья, с которыми они прожили полвека, майоры в отставке, 50 лет на двоих отдавшие борьбе с преступностью. Женщины были удостоены знака Почета «За верность и преданность». У юбиляров Солдатовых двое детей, пять внуков и маленький правнук. Супруги Собольниковы воспитали двух детей, а сейчас помогают растить внука, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU