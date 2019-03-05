Директор турфирмы в Екатеринбурге украла больше 12 миллионов рублей у постоянных клиентов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-05T14:53:38+03:00

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Директора ООО «БизнесТревелГрупп» Дарью Чернышеву осудили на 6 лет исправительной колонии общего режима. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал ее виновной в особо крупном мошенничестве: ущерб составил 12,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Чернышева заняла руководящую должность в 2014 году. В ноябре того же года женщина приехала в офис к одному из постоянных клиентов компании и попросила 250 тысяч рублей в долг. Деньги Чернышева обещала вернуть через месяц, но на самом деле делать этого вовсе не собиралась.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД, - отметили в пресс-группе полиции. - В январе 2019 года оконченное расследование уголовного дела о многоэпизодном и многомиллионном мошенничестве следователем отдела полиции № 5 с неопровержимой доказательной базой было передано в районный суд для рассмотрения по существу.

В июле 2015 года мошенница воспользовалась другой схемой: средства брала под предлогом покупки тура для заказчика. Например, Чернышева заполучила 196 тысяч рублей обманным путем у клиента, который планировал отдохнуть в Турции. Покупателей не смущали обстоятельства передачи средств: встречи происходили на улице, не всегда выдавались необходимые документы. За два года женщина обманула 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU