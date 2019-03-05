2019-03-05T12:53:35+03:00
Общество

Дочь екатеринбургского депутата снялась в американском сериале

Она четыре дня была в массовке
Олег Галимов
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Фото: Facebook Константина КиселеваФото: Facebook Константина Киселева
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Дочка депутата Гордумы Екатеринбурга Константина Киселева снялась в американском сериале «Импульс». На протяжении четырех дней она участвовала в массовке.

Фото: Facebook Еккатерины Киселевой

Фото: Facebook Еккатерины Киселевой

- Дочь снялась в сериале «Импульс». . Конечно, в массовке. Минутное появление. На лавры Николь Кидман и Натали Портман претендовать рано, но опыт забавный. Впечатлений много. В основном не от съёмок, а от людей и... обеда, которым массовку кормили часа в четыре утра. Обед был хорош. Особенно для голодных после нескольких часов работы студентов, - отметил отец Екатерины. - Теперь же этот сериал придется смотреть. Стараться не пропустить эту минуту или эти секунды. Вот оно родительское... Ерунда, мимоходом, а переживаешь...

Сериал «Импульс» рассказывает о 16-летней бунтарке Генриетте Коул. Она всегда чувствовала, что отличается от своих сверстников, и мечтала сбежать из своего маленького городка. Однажды она узнаёт, что обладает экстраординарными способностями: она может телепортироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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