2019-03-05T12:22:12+03:00
Спорт

Свердловские спортсмены успешно стартовали на зимней Универсиаде в Красноярске

Сборная России лидирует в общем зачете с большим отрывом
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Фото: предоставлено дирекцией УниверсиадыФото: предоставлено дирекцией Универсиады
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На XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске прошли первые соревнования с участием свердловских спортсменов по шорт-треку, биатлону, хоккею с шайбой, хоккею с мячом и горнолыжному спорту.

Свердловская хоккеистка Надежда Вольф одержала три победы в составе сборной России по хоккею с шайбой. Команда девушек по хоккею с мячом, в составе которой выступают свердловские спортсменки Татьяна Кузнецова, Виктория Токтубаева (Жирякова), Анастасия Шелестова, Марина Корзухина также одержали три победы.

В хоккее с мячом одна победа на счету уральца Никиты Конькова. В горнолыжном спорте в супер-гиганте 6 место и супер-комбинации 16 место у Елизаветы Тимченко.

В состав студенческой сборной России по биатлону вошла представительница Свердловской области – Тамара Воронина. Во вчерашней гонке Воронина заняла 4-е место, всего четыре секунды уступив в борьбе за «бронзу». В шорт-треке (1500 м) выступила Евгения Захарова, заняв шестое место.

Напомним, со 2 по 12 марта в Красноярске проходит XXIX Всемирная зимняя универсиада. Спортсмены Свердловской области в составе сборной команды России представляют 6 видов спорта: сноуборд, конькобежный спорт (дисциплина шорт-трек), хоккей с шайбой, хоккей с мячом, биатлон, горнолыжный спорт. Всего 12 спортсменов, из них 9 девушек и 3 юноши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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