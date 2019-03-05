В Нижнем Тагиле завод оштрафовали на 80 тысяч рублей за выброс сточных вод в реку

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-05T11:54:19+03:00

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В Нижнем Тагиле будут судить завод «Уралхимпласт» за то, что предприятие сбрасывало сточные воды в приток реки Катаба. В воде обнаружили повышенное содержание фенола, формальдегида, нитрат-иона, железа, нефтепродуктов и фосфор фосфатов.

- За нарушение нормативов водного законодательства возбуждено дело по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - По требованию прокурора ПАО «Уралхимпласт» обязан выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Сейчас уже приняты меры по улучшению качества очистки сточных вод из очистных сооружений. Специалисты усилили контроль на промежуточных стадиях очистки. Кроме того, еще в прошлом году они приступили к реконструкции системы аэрации.

ИСТОЧНИК KP.RU