2019-03-05T11:33:00+03:00
Общество

«Ласточку» из Перми в Екатеринбург запустят, если она будет окупаться хотя бы на 60 %

За год на нее придется тратить 55 миллионов
Дарья РЯБОВА
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"Ласточка" будет стоить регионам 55 миллионов рублей в год"Ласточка" будет стоить регионам 55 миллионов рублей в годФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из Перми в Екатеринбург планируют запустить «Ласточку». Об этом заявил министр транспорта Свердловской области. Он отметил, что маршрут потребует субсидии порядка 55 миллионов рублей в год. Министр транспорта Свердловской области уже направил губернатору Свердловской области предложение профинансировать маршрут на 32 миллиона рублей. Из бюджета Пермского края могут выделить 23 миллиона рублей. В Министерстве транспорта Свердловской области «Комсомольской правде-Екатеринбург» прокомментировали эту инициативу.

- Этот проект больше относится к РЖД, потому что это межрегиональная перевозка, так как задействованы две области, - уточняют в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. - Для понимания - министерство региона отвечает только за перевозки внутри своего субъекта. Мы в целом поддерживаем развитие маршрутной сети «Ласточка», но, на наш взгляд, надо оценить пассажиропоток этого направления.

Если ездить на "Ласточке" до Перми захочет достаточно пассажиров, то "Ласточке" быть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если ездить на "Ласточке" до Перми захочет достаточно пассажиров, то "Ласточке" бытьФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для этого в РЖД сначала запустят пилотную электричку, проведут маркетинговую кампанию, оценят, сколько вообще по этому маршруту ездит людей, какими видами транспорта они пользуются, какие будут аргументы, чтобы они пересели с автобусов и автомобилей на «Ласточку».

- Мы пока сходу не готовы подтвердить, что это направление будет пользоваться таким спросом, чтобы хотя бы на 60-70 % окупать эту «Ласточку», - добавляет собеседник из Министерства транспорта Свердловской области. - Вопрос субсидирования этой перевозки требует дополнительного изучения уже с конкретными цифрами. Должны быть представлены расчеты по доходам и расходам на этом направлении, чтобы заложить из в бюджет.

На данный момент есть «Ласточки», которые ходят из Екатеринбурга до Кузино и Шали, а после уже идут населенные пункты Пермского края. Через Пермь ходят поезда, следующие, например, до Москвы, Санкт-Петербурга. Но так на дорогу тратится больше часов. На Ласточке же до Перми можно добраться за пять часов. Напомним, что до 2016 года из Екатеринбурга в Пермь ходил электропоезд «Парма», но он оказался убыточным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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