На ЕВРАЗ НТМК в 2018 году освоено 14 новых профилей металлопроката

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-05T10:49:31+03:00

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В 2018 году металлурги ЕВРАЗ НТМК освоили 14 новых профилей металлопроката.

В колесобандажном цехе освоено семь новых видов железнодорожных колес. В крупносортном цехе освоена трубная заготовка диаметром 156 мм. В рельсобалочном цехе начали производить контактные рельсы для метрополитена.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

В цехе прокатки широкополочных балок освоено три новые группы двутавров: колонный двутавр 15К для внутреннего рынка, НЕ260, НЕ320 – колонные двутавры по Европейскому стандарту. Также в 2018 году были произведены двутавры новых профилеразмеров 30Ш0 и 35К1,5. Данные шаги направлены на расширение сортамента двутавровой балки в ответ на запросы клиентов.

Для производства металлопроката на ЕВРАЗ НТМК используют природнолегированную конвертерную сталь из ванадиевого чугуна без применения лома. Сталь отличается низким содержанием неметаллических включений и газов, наиболее пригодна для эксплуатации в условиях высоких нагрузок и экстремально низких температур.

В сортаменте ЕВРАЗ НТМК более 300 балочных профилей и более 60 видов железнодорожных колес.

ИСТОЧНИК KP.RU