Экс-главу Каменска-Уральского судят за взятку 5,9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-05T10:53:22+03:00

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Перед судом предстал экс-мэр Каменска-Уральского. Его будут судить за крупную взятку, которую он получил еще 2014 году от директора строительной фирмы. За взятку глава города помог бизнесмену, с которым мэрия заключила контракт по строительству детского сада и двух многоквартирных домов, получить все положенные по договору деньги. Причем часть работ, предусмотренных контрактом, строительная фирма так и не выполнила.

- Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе в виде автомашины «Toyota–Venza», - рассказывают в следственном комитете по Свердловской области. - Подсудимого задержали еще 12 мая 2018 года во время оперативно-разыскного мероприятия, который проводили сотрудники регионального управления ФСБ России.

Сейчас бывший глава Каменска-Уральского обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере в виде денег и иного имущества за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя».

За это преступление законом предусмотрен штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU