Названа причина внезапной смерти школьницы из Нижнего Тагила
Следователи Нижнего Тагила установили точную причину внезапной смерти 11-летней пятиклассницы школы № 95 Анны (имя изменено – прим.ред.). Об этом, ссылаясь на данные судмедэкспертизы, сообщил руководитель следственного отдела Дзержинского района города Денис Кельбиханов.
- Причиной смерти учащейся стала генерализованная неуточненная вирусная инфекция, - отметил силовик.
Фото: предоставлено друзьями Анны
Такая форма инфекционного заболевания характеризуется поражениями органов и тканей человека. Напомним, что трагедия произошла 24 января. По словам одноклассников девочки, она чувствовала себя хорошо и не пропускала занятия.
ИСТОЧНИК KP.RU