Названа причина внезапной смерти школьницы из Нижнего Тагила

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-05T09:49:39+03:00

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Следователи Нижнего Тагила установили точную причину внезапной смерти 11-летней пятиклассницы школы № 95 Анны (имя изменено – прим.ред.). Об этом, ссылаясь на данные судмедэкспертизы, сообщил руководитель следственного отдела Дзержинского района города Денис Кельбиханов.

- Причиной смерти учащейся стала генерализованная неуточненная вирусная инфекция, - отметил силовик.

Фото: предоставлено друзьями Анны

Такая форма инфекционного заболевания характеризуется поражениями органов и тканей человека. Напомним, что трагедия произошла 24 января. По словам одноклассников девочки, она чувствовала себя хорошо и не пропускала занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU