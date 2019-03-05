Мэрия Екатеринбурга потратит 17 миллионов рублей на рассаду цветов

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-05T09:20:36+03:00

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Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион, чтобы закупить рассаду нескольких видов растений. Среди них - бегонии, ирисы, календула, петуния, гейхера, лапчатка и многие другие. Вместе с рассадой и семенами власти закупят тысячу кубических метров торфа на 1 196 700 рублей. Еще на 1,1 миллион закупят необычайной красоты цветок под названием «Цинерария серебристая», похожий на покрытые изморозью кораллы. Более миллиона потратят на ярко-огненный цветок «Сальвию сверкающую». Полтора миллиона отдадут за бегонию бронзоволистную и еще 1,2 миллион рублей за бегонию зеленолистную.

- Необходимо поставить цветочную рассады и сопутствующие материалы для проведения работ по цветочному оформлению объектов города Екатеринбурга, - пишет в техническом задании муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой».

МБУ предстоит закупить более 700 тысяч рассад цветов, чтобы весной город расцвел новыми красками. На это власти всего потратят 17 100 041 рублей. Аукцион по закупке рассады пройдет 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU