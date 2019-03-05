2019-03-05T08:21:50+03:00
Экономика

На развитие Свердловской области в 2019 году направят 1,5 триллиона рублей

А также создадут 24 тысячи новых рабочих мест
Дарья РЯБОВА
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На заседании инвестсовета рассказали о том, что инвестиции в этом году увеличатсяНа заседании инвестсовета рассказали о том, что инвестиции в этом году увеличатсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге прошло заседание инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области. На нем чиновники обсудили проекты, имеющие важное значение для региона. В 2019 году их будет 53, что на 17 больше, чем в прошлом году. Больше всего инвестиций новые проекты получат в сфере транспорта, металлургии, сельского хозяйства и социальной отрасли.

- Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию всех проектов, составил 1,5 триллиона рублей, что превышает показатель 2018 года, - рассказывает Виктория Казакова, Министр инвестиций и развития Свердловской области. - В течение всего периода реализации инвестпроектов будет создано 24 тысяч новых рабочих мест, в том числе, 10 тысяч рабочих мест в рамках 17 вновь включаемых инвестиционных проектов.

Также на заседании вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отметил, что проекты, в которые будут вложены деньги, направлены на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие России. Именно такую задачу перед регионами поставил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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