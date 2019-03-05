Люди хорошие: «Гоблин» побывал в Екатеринбурге на дискуссионной площадке «Прямая линия»

СЕГОДНЯ 07:58 2019-03-05T14:37:49+03:00

Пранкер Лексус и депутат Тимофей Жуков открыли в Екатеринбурге новый проект для встреч с известными людьми страны, первым стал Дмитрий Пучков

Изменить размер текста: A A

Депутат екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков вместе с пранкером Алексеем Столяровым, иначе Лексусом, запустили новый проект. Его идея в том, что раз в месяц в Екатеринбург будут приглашать известных людей, с которыми любой желающий сможет пообщаться в рамках своеобразной конференции. Создатели окрестили этот формат дискуссионной площадкой и дали проекту название «Прямая линия».

Серия встреч со знаменитостями будет проходить в мультимедийном парке «Россия - моя история». Первым гостем вчерашним вечером стал Дмитрий Пучков, которого все знают больше по кличке Гоблин. Он озвучивает фильмы и игры, пишет книги и ведет свой ютуб-канал.

- Гости, которые пришли на «Прямую линию» с Гоблином, много спрашивали у блогера о национализме, антисемитизме, антисоветчине, образовании, статье за оскорбление чувств верующих и истории СССР, - рассказывают организаторы площадки.

На вопрос пранкера Лексуса о том, что для него значит Екатеринбург, Дмитрий Пучков ответил: «Хребет России. Промышленная зона, где добывают руду, плавят, куют для экономического благосостояния родной страны еще для со времен Петра. И в городах в основном я вижу людей. Поскольку ты доезжаешь до гостиницы, а потом бегаешь общаешься с людьми - на обзор достопримечательностей времени нет. Люди хорошие».

На встрече не было свободных мест, а аудитория просто заваливала приглашенного спикера вопросами. Для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, организаторы заботливо вели прямую трансляцию, и сейчас видео с конференции доступно каждому на ютуб-канале «Прямая линия».

ИСТОЧНИК KP.RU