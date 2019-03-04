2019-03-04T16:15:57+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге директор ресторанов накопила 78 миллионов рублей долга за неуплату налогов

Женщине грозит шесть лет лишения свободы
Дарья РЯБОВА
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Женщина не платила налоги несколько летЖенщина не платила налоги несколько летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге директор сети ресторанов быстрого питания не платила налоги на прибыль и налога на добавленную стоимость. За три года бизнесвумен накопила долг на сумму 78,4 миллионов рублей. Всё потому, что три года предприятие работало еще по упрощенной системе налогообложения. Но после того, как доходы сети выросли до 60 миллионов рублей за время налогового периода.

- Сумма неуплаченного налога на прибыль оказалась более 39 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Также налоговики выявили, что директор не платила налог на добавленную стоимость на сумму более 38 миллионов рублей. В целях возмещения причиненного государству материального ущерба на имущество обвиняемой - недвижимость, автотранспорт, банковские счета - наложен арест.

Сейчас женщина обвиняется в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере». Максимальным наказанием за это может стать лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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