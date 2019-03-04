На Урале мужчине дали три года условно за то, что он во время охоты застрелил приятеля

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-04T15:13:33+03:00

К тому же, мужчины охотились без разрешения

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Пригородном районе 27-летнего приговорили к трем годам лишения свободы и столько же лет запретили заниматься охотой. Дело в том, что он вместе с знакомым отправился на охоту, не имея при этом лицензии. Сидя на заднем сидении машины, он держал в руках карабин «Вепрь» и нечаянно нажал на спусковой крючок. Пуля угодила в сидевшего за рулем приятеля. Мужчина скончался на месте. Трагедия произошла на поле недалеко от деревни Новая Башкарка Пригородного района.

- Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и частью 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору».

Мужчине за совершенные преступления дали условный срок. Также ему предстоит выплатить 700 тысяч рублей в качестве морального вреда, причинённого преступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU