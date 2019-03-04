2019-03-04T14:42:32+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга грозится уволить глав районов, если они не очистят город от снега

Александр Высокинский дал муниципалитетам одну неделю
Дарья РЯБОВА
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Екатеринбург придется очистить от снега до 10 мартаЕкатеринбург придется очистить от снега до 10 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский еще неделю назад дал распоряжение очистить улицы города от снега. Тем более для этого у уральской столицы теперь есть все необходимое - завезли более двадцати новых снегоуборочных машин. Высокинский обещал. что улицы города станут убирать в два раза быстрее. Но чуда так и не произошло. Снег как продолжал лежать, так и лежит. Мнение мэра лопнуло, и, если ситуация не изменится, грядет чреда увольнений.

- Прощеное воскресенье - 10 марта - может стать черным для руководителей районов Екатеринбурга и их заместителей по благоустройству, торговли и ЖКХ, если к этой дате они не освободят подконтрольные им территории от снежных завалов, - предупредили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На собрании, которое прошло 4 марта, Александр Высокинский возмутился работой глав семи районов. Если дороги и тротуары еще как-то чистят, то снег, находящийся на площадках возле торговых центров и прочих коммерческих объектов, никто не убирает.

Мэр Екатеринбурга дал районным службам неделю на то, чтобы они исправили свои ошибки. В противном случае придется покинуть пост. Уже в воскресенье мэр сядет в автобус с главами районов и вместе с ними посмотрит результат работы.

- Если результат этой работы будет отрицательный, то я буду освобождать глав районов и их профильных заместителей от занимаемых должностей прямо в ходе этого контрольного рейда, - пригрозил Александр Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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