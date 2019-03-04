Мэр Екатеринбурга грозится уволить глав районов, если они не очистят город от снега
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский еще неделю назад дал распоряжение очистить улицы города от снега. Тем более для этого у уральской столицы теперь есть все необходимое - завезли более двадцати новых снегоуборочных машин. Высокинский обещал. что улицы города станут убирать в два раза быстрее. Но чуда так и не произошло. Снег как продолжал лежать, так и лежит. Мнение мэра лопнуло, и, если ситуация не изменится, грядет чреда увольнений.
- Прощеное воскресенье - 10 марта - может стать черным для руководителей районов Екатеринбурга и их заместителей по благоустройству, торговли и ЖКХ, если к этой дате они не освободят подконтрольные им территории от снежных завалов, - предупредили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
На собрании, которое прошло 4 марта, Александр Высокинский возмутился работой глав семи районов. Если дороги и тротуары еще как-то чистят, то снег, находящийся на площадках возле торговых центров и прочих коммерческих объектов, никто не убирает.
Мэр Екатеринбурга дал районным службам неделю на то, чтобы они исправили свои ошибки. В противном случае придется покинуть пост. Уже в воскресенье мэр сядет в автобус с главами районов и вместе с ними посмотрит результат работы.
- Если результат этой работы будет отрицательный, то я буду освобождать глав районов и их профильных заместителей от занимаемых должностей прямо в ходе этого контрольного рейда, - пригрозил Александр Высокинский.
ИСТОЧНИК KP.RU