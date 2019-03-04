2019-03-04T15:17:53+03:00
Общество

В Екатеринбурге могут построить пять новых дворцов спорта и студенческий городок

Евгений Куйвашев рассказал, как может измениться Екатеринбург с Универсиадой-2023
Дарья РЯБОВА
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Губернатор также планирует заняться дорогамиГубернатор также планирует заняться дорогамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральская столица может стать местом проведения Международной Универсиады в 2023 году. Международная федерация студенческого спорта (FISU) уже одобрила заявку Екатеринбурга. Победит ли Екатеринбург в этой непростой конкурентной борьбе, решится в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.Арена УГМК. Но пока Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказывает, чем для города может обернуться проведение Универсиады. По его словам, Екатеринбург ждут только позитивные изменения.

- Универсиада состоится в год 300-летия Екатеринбурга, - напоминает Евгений Куйвашев. - Подготовка к мероприятию будет совмещена с подготовкой к юбилею. Соревнования должны будут пройти на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это Арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта.

Если Екатеринбург все же получит право проведения международного спортивного мероприятия среди студентов, то в городе построят Деревню Универсиады, здания которой после достанутся УрФУ. Также в Екатеринбурге построят новые транспортные узлы и развязки. В случае успеха заявки уральская столица примет 200 тысяч гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тысяч спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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