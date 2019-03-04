Из Екатеринбурга самолеты начнут летать в Калугу прямым рейсом

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-04T13:26:37+03:00

Отправляться будут дважды в неделю - по субботам и вторникам

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Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» запустил новый рейс «Екатеринбург-Калуга». Со 2 марта жители уральской столицы смогут летать туда прямым рейсом по вторникам и субботам на 50-местном самолете Bombardier CRJ-100/200. Вылет будет назначен на определенное время - 19:20 по местному времени. Полет будет длиться два с половиной часа.

- В Калуге живет около 340 тысяч человек, - добавляют в департаменте информационной политики Свердловской области. - Город имеет богатую историю и множество туристических маршрутов. Город интересен множеством храмов, городских дворянских особняков, бывших купеческих палат. Также Калуга известна как родина российской космонавтики.

Отметим, что из «Кольцово» также начнут летать в Батуми. С 4 июня полеты в портовый туристический город Грузии начнет авиакомпания «Уральские авиалинии», а с 7 июня труда же начнут летать самолеты авиакомпании «Победа».

ИСТОЧНИК KP.RU