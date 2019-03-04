Медики начали консультировать уральцев по интернету
Врачи пяти уральских больниц с марта этого года начали консультировать пациентов дистанционно через интернет. Получить советы в городских больницах Алапаевска, Асбеста и Ирбита, а также первой взрослой и первой детской клинических больниц Свердловской области можно по вопросам неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии и другим.
Речь идет о повторных приемах, когда пациент уже прошел медицинский осмотр и сдал анализы, а теперь намерен обсудить результаты с врачом.
- Многие люди вынуждены приезжать на обследования издалека, - рассказала «Комсомолке» Детской областной клинической больницы Елена Жукова. – Молодым мамам неудобно забирать результаты. Теперь они смогут поговорить с нашим специалистом в ближайшей для себя больнице или по Скайпу.
К концу мая региональный Минздрав подведет первые итоги работы сервиса и примет решение о внедрении технологии во всех медучреждениях области. Пока министерство сконцентрируется на соблюдение прав пациентов, отчетности и защите персональных данных.
ИСТОЧНИК KP.RU