2019-03-04T12:49:44+03:00
На здоровье

Медики начали консультировать уральцев по интернету

Но для начала клинику нужно посетить лично
Маргарита МАХОНИНА
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Для начала нужно лично сходить к врачу на приемДля начала нужно лично сходить к врачу на приемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врачи пяти уральских больниц с марта этого года начали консультировать пациентов дистанционно через интернет. Получить советы в городских больницах Алапаевска, Асбеста и Ирбита, а также первой взрослой и первой детской клинических больниц Свердловской области можно по вопросам неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии и другим.

Речь идет о повторных приемах, когда пациент уже прошел медицинский осмотр и сдал анализы, а теперь намерен обсудить результаты с врачом.

- Многие люди вынуждены приезжать на обследования издалека, - рассказала «Комсомолке» Детской областной клинической больницы Елена Жукова. – Молодым мамам неудобно забирать результаты. Теперь они смогут поговорить с нашим специалистом в ближайшей для себя больнице или по Скайпу.

К концу мая региональный Минздрав подведет первые итоги работы сервиса и примет решение о внедрении технологии во всех медучреждениях области. Пока министерство сконцентрируется на соблюдение прав пациентов, отчетности и защите персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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