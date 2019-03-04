В Екатеринбурге полиция задержала мужчин, похитивших платежный терминал

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-04T12:11:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге двое грабителей украли из магазина на Амундсена, 74 платежный терминал. Мужчины заявились ночью и, угрожая продавщице, унесли с терминал. Сели в машину и скрылись. Кассирша не стала медлить и сразу же позвонила в полицию. Вскоре злоумышленников нашли. Ими оказались уроженцы Ближнего Зарубежья 34 и 35 лет. В их «Ладе» полицейские нашли тот самый терминал, а еще молотки и зубила для вскрытия. Похитители пытались отвезти свою добычу в укромное место, но не успели. В терминале на тот момент оказалось 55 тысяч рублей.

- Следственное подразделение отдела полиции №4 возбудило уголовное дело части 2 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабеж». Ранее мужчины судимы не были. Сейчас они находятся под стражей, где пробудут до решения суда. Максимальное наказание, которое их может ждать, это срок до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемые рассказали, что уже длительное время проживают в Екатеринбурге, подрабатывают на рынках и стройках. Полицейские предполагают, что это могло быть не первое их преступление. Если вы пострадали от них, то звоните по телефонам 356-42-04, 294-14-94 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU