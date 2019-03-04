2019-03-04T09:54:13+03:00
Общество

В Екатеринбурге на этой неделе наступит оттепель и пройдет дожди

Температура в среду и в четверг будет плюсовая
Дарья РЯБОВА
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Мартовским котам еще рано вылазить на улицы - уже в пятницу могут обморозить хвосты. Тепло придет ненадолгоМартовским котам еще рано вылазить на улицы - уже в пятницу могут обморозить хвосты. Тепло придет ненадолгоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральскую столицу на время придет тепло. Во вторник уральцам еще придется померзнуть - на дворе будет -3,-8 °C. А вот в среду и в четверг, то есть 6 и 7 марта, по прогнозам синоптиков ожидается потепление. В Свердловской области температура достигнет +2,+7 °C, а в Екатеринбурге +4, +6 °C. В эти дни в некоторых районах пройдет мокрый снег с дождем. Кое-где мокрый снег может налипнуть на провода, а на дорогах образуется гололедица.

- Погода будет умеренная, достаточно близкая к климатической норме, - рассказывает Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура будет колебаться. 5 марта будет еще морозная погода. А вот 6 и 7 марта в дневные часы ожидаются оттепели. Где-то, возможно, пройдет мокрый снег с дождем.

8-9 марта вновь произойдет некоторое снижение. Днем будет 0,-3 °C, ночью до -15 °C. Пока не сказать, что снег будет таять, пока осадки, напротив, будут еще накапливаться. Как говорится, весна - весна обманчива. И временному теплу, которое придет в Екатеринбург и область, обольщаться еще рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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