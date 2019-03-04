В Екатеринбурге на Широкой Речке сгорела двухэтажная баня
В Екатеринбурге на Рубежной утром понедельника загорелась двухэтажная баня. О пожаре диспетчеру МЧС в 8:37 сообщили местные жители. Пожарные сразу же выехали на место, но постройка уже была объята огнем на внушительной площади - 200 квадратных метров. Бороться с огнем прибыли 25 пожарных и шесть единиц пожарно-спасательной техники.
- На месте пожара сотрудники МЧС для координации сил и средств организовали штаб пожаротушения, - рассказывают в пресс-службы МЧС России по Свердловской области. - Борьба с огнем осложнялась тем, что рядом с местом возгорания не оказалось источников воды. Чтоб потушить пожар, воду пришлось возить от пожарных гидрантов, расположенных в 1,5 километрах от пожара. Информация о пострадавших не поступала.
Сгорела даже собачья будка Фото: Служба спасения "СОВА"
Также в пресс-службе МЧС Свердловской области добавили, что установить причину возгорания пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU