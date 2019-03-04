В Екатеринбурге на Широкой Речке сгорела двухэтажная баня

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-04T09:22:53+03:00

Рядом с местом пожара не было воды, поэтому тушить огонь было сложно

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В Екатеринбурге на Рубежной утром понедельника загорелась двухэтажная баня. О пожаре диспетчеру МЧС в 8:37 сообщили местные жители. Пожарные сразу же выехали на место, но постройка уже была объята огнем на внушительной площади - 200 квадратных метров. Бороться с огнем прибыли 25 пожарных и шесть единиц пожарно-спасательной техники.

- На месте пожара сотрудники МЧС для координации сил и средств организовали штаб пожаротушения, - рассказывают в пресс-службы МЧС России по Свердловской области. - Борьба с огнем осложнялась тем, что рядом с местом возгорания не оказалось источников воды. Чтоб потушить пожар, воду пришлось возить от пожарных гидрантов, расположенных в 1,5 километрах от пожара. Информация о пострадавших не поступала.

Сгорела даже собачья будка Фото: Служба спасения "СОВА"

Также в пресс-службе МЧС Свердловской области добавили, что установить причину возгорания пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU