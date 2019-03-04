В уральском городе Лесной мужчина выбросил кота с четвертого этажа

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-04T08:59:57+03:00

Пьяный живодер пришел в гости к знакомой, схватил пушистого питомца и отправил его вниз с балкона

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Житель Лесного Свердловской области обвиняется в жестоком обращении с животными. Мужчина, напившись, заявился в квартиру к одной женщине и непонятно с чего набросился на её кота редкой породы «британец». Женщина пыталась остановить живодера, но он схватил Басю за шкирку и выбросил с балкона четвертого этажа. Видимо, решив проверить, девять ли жизней у кошек.

К счастью, кот выжил, но сломал кости левой передней лапы и фаланги крайнего правого пальца правой передней лапы. А еще от жестокости живодера на теле животного остались ссадины и порезы.

- Подозреваемый вину признал, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Теперь он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд Лесного.

Мужчину будут судить по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекших его увечье». Максимальным наказанием за это преступление может стать 3 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU