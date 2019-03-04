Свердловчанину грозит 20 лет колонии за интимную переписку с 9-летней девочкой из Якутии

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-04T08:46:13+03:00

По данным следствия, это не единственное его преступление

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В Свердловской области был задержан и арестован 39-летний мужчина, которого обвиняют в введении интимной переписки с 9-летней девочкой из Якутии. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Саха, отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В СУ СКР также отметили, что мужчина работал в ЧОП.

По данным следствия, в сентябре 2018 года 39-летний житель Свердловской области, зная о возрасте девочки, склонил 9-летнюю жительницу Республики Саха) сделать несколько фотографий и снять себя на видео в обнаженном виде и направить ему посредством мобильного приложения WhatsApp, - сообщили в СУ СКР. - Сам злоумышленник также направил девочке фото непристойного содержания.

Уже установлено, что это не единственное преступление уральца, аналогичную переписку он вел и с другой девочкой. Расследование уголовного дела продолжается. Санкции статьи УК предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU