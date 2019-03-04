2019-03-04T08:38:55+03:00
Общество

В Екатеринбурге у мужчины, который не платил алименты ребенку, забрали ВМW Х6

Мужчина накопил 830 тысяч рублей долга
Дарья РЯБОВА
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Теперь мужчине придется ходить пешком или выплатить все долгиТеперь мужчине придется ходить пешком или выплатить все долгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице судебные приставы арестовали у злостного неплательщика иномарку ВМW Х6. 37-летний мужчина не платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сначала нерадивому папаше запретили выезжать за границу, но это на него никак не повлияло. Мужчина продолжил уклоняться от ответственности и набрал 830 тысяч рублей. Тогда через ГИББД судебные приставы выяснили, что мужчина владеет дорогой иномаркой, и арестовали её.

- Автомобиль отвезли на специализированную стоянку, - рассказывают в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области. - Если в установленный законодательством срок мужчина не погасит задолженность, машину передадут в специализированную организацию для его оценки. А после продадут на торгах. Все средства перечислят ребенку в качестве уплаты алиментов.

Чтобы такого не случилось с одним из вас, узнать о своих долгах, а также погасить задолженность в режиме онлайн можно, воспользовавшись электронным сервисом ФССП России «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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