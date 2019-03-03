2019-03-03T18:13:30+03:00
Общество

В 2019 году в Екатеринбурге соберется Российский национальный конгресс кардиологов

Такое распоряжение подписал губернатор Куйвашев
Елена БЛАГИНИНА
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Конгресс пройдет в городе уже второй разКонгресс пройдет в городе уже второй разФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году в Свердловской области пройдет Российский национальный конгресс кардиологов. Он запланирован с 24 по 27 сентября. Распоряжение об этом подписал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Прием заявок все еще идет - заявки в научный конгресс принимают до 10 марта, а на конкурс молодых учёных Российского кардиологического общества - до 31 марта.

На конгрессе пройдет заключительный этап конкурса "Битва эрудитов", на котором молодые врачи будут соревноваться, решая клинические задачи из разных областей кардиологии.

Напомним, Екатеринбург уже не в первый раз принимает масштабное медицинское мероприятие. В 2016 году на конгресс прибыло более 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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