2019-03-03T17:44:23+03:00
Происшествия

На трассе Екатеринбург-Тюмень временно перекрыто движение

Там произошло ДТП
Елена БЛАГИНИНА
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В Свердловской области на 247-м км трассы Р-351 ЕкатеринбургТюмень временно перекрыли движение. На участке произошло ДТП: около 17 часов возле поселка Юшала столкнулись два автомобиля.

- Объезд возможен через Талицу и Тугулым с выездами на федеральную трассу на 210 и 271 км, - рассказали в Уралуправтодор. - Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом ограничения движения.

Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Если вы стали свидетелем аварии или другой внештатной ситуации, звоните по номеру 8-800-200-63-06 - звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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