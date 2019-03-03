2019-03-03T17:00:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге прошел митинг против мусорной реформы

На Площадь Обороны вышло несколько сотен человек
Елена БЛАГИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Многие не рады проведению мусорной реформыМногие не рады проведению мусорной реформыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Многие жители Екатеринбурга протестуют против проведения мусорной реформы. Мол, деньги брать будут, а по факту ничего не поменяется. Особо активные уральцы сегодня вышли на митинг - в полдень он начался на Площади Обороны.

- По предварительным подсчетам, здесь более 500 человек, - делятся очевидцы.

Это ощутимо больше, чем в прошлый раз - на митинге, который проходил месяц назад, зарегистрировали 168 человек. Точное количество участников этого митинга пока неизвестно, но уже ясно, что оно в несколько раз больше.

Напомним, с 1 января в Свердловской области началась мусорная реформа, по которой жители должны платить по 148 рублей за каждого прописанного в доме. Многих это возмутило, ведь в некоторых семьях по 5-6 человек, каждый из которых прописан в квартире. Получается, что такая семья должна платить почти 1000 рублей каждый месяц за вывоз мусора.

Тем временем, Евгений Куйвашев пообещал снизить плату за вывоз мусора в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Екатеринбурге соберется Российский национальный конгресс кардиологов
На трассе Екатеринбург-Тюмень временно перекрыто движение
"Стало рождаться меньше дебилов и инвалидов": Ройзман поздравил Горбачева с днем рождения и поблагодарил его за "сухой закон"
ГАИ разыскивает очевидцев жесткой аварии, в которой пострадал пешеход
В Екатеринбурге предлагают установить скульптуру Николаю Карполю и «Уралочке»
Более 3 миллиардов рублей направят на ремонты дорог Свердловской области в 2019 году
В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок-пассажир
ХК «Автомобилист» впервые в истории одержал три победы в серии плей-офф
Жители Екатеринбурга вышли обнимать сквер у Театра драмы, протестуя против строительства храма
Дети из карпинского детского дома посетили матч «Урал» – «Зенит»
«По Крапивину нужно ставить балет»: Николай Цискаридзе побывал в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на железнодорожной станции «Уктус» мужчину насмерть сбил поезд
Минздрав провел совещание по проблемам чудо-госпиталя, построенного миллиардером в Нижнем Тагиле