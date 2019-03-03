В Екатеринбурге прошел митинг против мусорной реформы

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-03T17:00:45+03:00

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Многие жители Екатеринбурга протестуют против проведения мусорной реформы. Мол, деньги брать будут, а по факту ничего не поменяется. Особо активные уральцы сегодня вышли на митинг - в полдень он начался на Площади Обороны.

- По предварительным подсчетам, здесь более 500 человек, - делятся очевидцы.

Это ощутимо больше, чем в прошлый раз - на митинге, который проходил месяц назад, зарегистрировали 168 человек. Точное количество участников этого митинга пока неизвестно, но уже ясно, что оно в несколько раз больше.

Напомним, с 1 января в Свердловской области началась мусорная реформа, по которой жители должны платить по 148 рублей за каждого прописанного в доме. Многих это возмутило, ведь в некоторых семьях по 5-6 человек, каждый из которых прописан в квартире. Получается, что такая семья должна платить почти 1000 рублей каждый месяц за вывоз мусора.

Тем временем, Евгений Куйвашев пообещал снизить плату за вывоз мусора в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU