В Екатеринбурге предлагают установить скульптуру Николаю Карполю и «Уралочке»

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-03T13:38:29+03:00

Николай Карполь и в жизни, и на памятнике внимательно следит за своей командой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он может появиться в городе уже этим летом

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Этим летом в Екатеринбурге могут установить памятник волейбольной команде "Уралочка" и Николаю Карполю. Планируется, что это будет целый архитектурно-скульптурный комплекс. Открытие памятника хотят приурочить к матчам Лиги наций по волейболу, на которые съедутся команды из более чем 30 стран.

- За создание концепции взялся известный московский скульптор, член Союза художников России Алексей Чебаненко, - рассказывают организаторы. - Согласно концепции, монумент расположится на Олимпийской набережной перед Дворцом игровых видов спорта, названного также в честь легендарного волейбольного клуба.

Выглядеть композиция будет так: четыре скульптуры в виде девушек-спортсменок замрут перед чугунной «волейбольной сеткой» в разных игровых позициях. А в стороне за ними будет наблюдать Николай Карполь, неизменный тренер клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU